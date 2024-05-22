Бледанс заявила о ненависти людей к Зеленскому

Эвелина Бледанс заявила, что она в шоке от изменений во Владимире Зеленском

Актриса Эвелина Бледанс резко высказалась о своем бывшем коллеге, президенте Украины Владимире Зеленском. Ее слова приводит aif.ru.

По ее словам, раньше Зеленский производил впечатление «качественного юмориста». Бледанс отметила, что она в шоке от изменений в бывшем коллеге. «Зеленский был тем человеком, который смешил, который был душой компании, который всех любил. И вдруг он влез в такое д...! Из которого он никогда больше не выберется. И никогда никому больше не будут интересны ни его шутки, ни его актерский талант — теперь он агрессор, который сотворил то, что невозможно назвать человеческими поступками», — заявила актриса.

Она также предположила, что многие люди, которые раньше любили Зеленского как артиста, сейчас ненавидят его. Бледанс добавила, что с радостью «перемотала бы пленку назад, чтобы Зеленский снова стал просто артистом».

Ранее Эвелина Бледанс призналась, что тоскует по эстрадной певице Алле Пугачевой и ее детям.