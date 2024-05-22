Боррель отреагировал на признание Палестины тремя странами

Боррель принял к сведению признание тремя странами Палестины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель принял к сведению признание государственности Палестины со стороны трех европейских стран, призвав продвигать двухгосударственное решение палестино-израильского конфикта. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Я принимаю к сведению сегодняшнее заявление двух стран-членов Европейского союза (ЕС) — Ирландии и Испании, а также Норвегии о признании государства Палестина», — отметил Боррель.

Глава евродипломатии добавил, что он продолжит «неустанно работать со всеми государствами-членами, чтобы продвигать общую позицию ЕС, основанную на решении, предусматривающем сосуществование двух государств».

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия заявили о признании Палестины независимым государством. Официальное решение вступит в силу 28 мая.