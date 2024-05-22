Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 22 мая 2024Мир

Боррель отреагировал на признание Палестины тремя странами

Боррель принял к сведению признание тремя странами Палестины

Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель принял к сведению признание государственности Палестины со стороны трех европейских стран, призвав продвигать двухгосударственное решение палестино-израильского конфикта. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Я принимаю к сведению сегодняшнее заявление двух стран-членов Европейского союза (ЕС) — Ирландии и Испании, а также Норвегии о признании государства Палестина», — отметил Боррель.

Глава евродипломатии добавил, что он продолжит «неустанно работать со всеми государствами-членами, чтобы продвигать общую позицию ЕС, основанную на решении, предусматривающем сосуществование двух государств».

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия заявили о признании Палестины независимым государством. Официальное решение вступит в силу 28 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Создали имитацию того, что помогают нам». Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку и подготовке войны в Карабахе

      Российский военный рассказал о сбивающих ракеты «Осах»

      Синоптики пообещали снегопад жителям российского региона

      Россиянин лишился 340 тысяч после ночи с уголовницей с сайта знакомств

      Россиянин расправился со спящим знакомым на почве ревности

      Известная российская телеведущая показала особняк под Москвой

      Пьяная дебоширка назвала стюардессу жирной коровой и попыталась обнять мужчину

      Российский ППК-20 выдержал 3000 выстрелов подряд

      Два уголовника обиделись на россиянина и забили его лопатами

      Зеленского уличили в урезании своей «формулы мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше