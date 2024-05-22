Инстасамка высказалась о скандале с визажистами

Инстасамка заявила, что скандал с визажистами имел постановочный характер

Рэперша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, прокомментировала скандал с визажистами, который произошел в 2021 году. Интервью артистки доступно на YouTube-канале «SHIKSTUDIO. Наталья Шик».

Артистка призналась, что инцидент имел постановочный характер. «Был обычный день. Мне, как всегда, хотелось хайпа. Свежей крови. Маловато было, и я все ломала голову, что же еще отчебучить», — поделилась она.

По словам исполнительницы, она уговорила визажистов сменить маникюр, чтобы никто их не узнал. Также Зотеева подчеркнула, что «ни один визажист не пострадал» и все было обговорено заранее.

При этом рэперша отметила, что испугалась того, что все может «зайти слишком далеко», когда произошедшее показали по телевидению.

В 2021 году Зотеева унизила визажистов за опоздание, а затем обматерила их. Ролик инцидента и комментарии девушка опубликовала в соцсетях. «Девочки, знаете что? Это было последнее ваше опоздание. Вышли обе *** (ушли) из моей квартиры! Обе собрали свои кисточки *** (ужасные) и *** (вышли) из моей квартиры!» — сказала она визажисткам.