Кэти Перри прошла по улице в прозрачной юбке и топе без бюстгальтера

Американская певица и актриса Кэти Перри прошла по улице с возлюбленным, актером Орландо Блумом, в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 39-летнюю звезду в костюме, состоящем из асимметричного топа и прозрачной юбки, сквозь которую просвечивали обнаженные ноги звезды. Помимо этого, она отказалась от бюстгальтера.

Перри распустила уложенные в локоны волосы и нанесла мейкап в нейтральных тонах. Образ она дополнила босоножками в тон наряду.

Ранее в мае Кэти Перри обругали в сети из-за непристойного платья на шоу. Звезда появилась в новом выпуске популярного реалити-шоу American Idol («Американский идол») в латексном наряде черного цвета, состоявшем из юбки и частично обнажавшего декольте верха в виде бабочки.