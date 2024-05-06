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16:46, 6 мая 2024Ценности

Кэти Перри обругали в сети из-за непристойного платья на шоу

Кэти Перри

Кэти Перри. Кадр: ABC

Фанаты обругали американскую певицу и актрису Кэти Перри из-за непристойного образа. На соответствующие комментарии на платформе X (ранее Twitter) обратило внимание издание The Sun.

39-летняя звезда появилась в новом выпуске популярного реалити-шоу American Idol («Американский идол») в латексном наряде черного цвета, состоящем из юбки и частично обнажающего декольте верха в виде бабочки. Видно, что под изделием отсутствует бюстгальтер.

Поклонники не оценили внешний вид исполнительницы. «Кэти Перри слишком стара, чтобы так одеваться», «Она в одном шаге от неисправности гардероба!», «Пожалуйста, оденься», «Что, черт возьми, носит Кэти Перри сегодня вечером на American Idol? У меня такое чувство, что мамы будут закрывать глаза своим детям», «Сегодня вечером безвкусица, Кэти», «Это семейное шоу», — писали они.

В апреле сообщалось, что Кэти Перри оголила ягодицы на прогулке. Певица поделилась снимком, на котором предстала в черной кожаной куртке и серых джинсах широкого кроя. При этом она приспустила штаны, демонстрируя черные трусы и частично обнаженные ягодицы.

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      Мария Винар
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