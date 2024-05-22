Кинокритик высказался о Безрукове в роли Жириновского

Кинокритик Шпагин назвал Безрукова идеально подходящим на роль Жириновского

Кинокритик Александр Шпагин назвал лучшую кандидатуру на роль политика Владимира Жириновского. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению Шпагина, достоверно изобразить лидера ЛДПР сможет только актер Сергей Безруков. «Он всегда идеально озвучивал Жириновского в "Куклах". Жириновского Безруков еще не сыграл», — отметил кинокритик. Шпагин также заявил, что политик был «такой один», поэтому воспроизвести его интонации и голос будет непросто.

Ранее режиссер биографического фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов отреагировал на новость, что актера Никиту Кологривого лишили роли лидера партии ЛДПР из-за дебоша в баре. «Главное — как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — заявил он.