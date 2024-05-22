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08:49, 22 мая 2024Бывший СССР

Медведчук назвал Зеленского расходным материалом для Запада

Медведчук: Зеленский расходный материал для Запада, скоро он в этом убедится

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский — это расходный материал для Запада, который уже выполнил свои задачи и скоро будет не нужен Вашингтону и Брюсселю. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Он [Зеленский] будет прятаться от своего народа за политиками коллективного Запада. Только это тщетно, он им чужой, расходный материал, выполнивший свои задачи. Скоро он в этом убедится», — приводятся в публикации слова украинского политика.

Медведчук добавил, что скоро придет время, когда Зеленскому придется отвечать за обман украинского народа, поэтому президент пытается как можно дольше оттягивать время расплаты.

Ранее Медведчук оценил шансы главы офиса президента Украины Андрея Ермака заменить Зеленского на посту главы государства. По его словам, такой сценарий полностью исключен в соответствии с действующим законодательством республики.

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      Глеб Палехов
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