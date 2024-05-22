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09:20, 22 мая 2024Россия

Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер в России

«Ъ»: Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минтранс согласовал с МВД, региональными властями и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В согласованных правилах пришлось отказаться от норм об обязательном соответствии всех камер ГОСТу и о дорожных динамических табло — эти положения вызвали наибольшую критику. При этом в документе появилась норма, которая обязывает маркировать транспортные средства, фиксирующие нарушения правил дорожного движения (ПДД), таким образом, чтобы участники движения смогли заранее распознать их на дороге.

Документ направят в правительственную подкомиссию на согласование, а затем — на подпись к премьер-министру, пояснил сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин. Он назвал согласованные правила результатом долгих обсуждений и компромиссов. При этом, по его словам, часть вопросов осталась не урегулирована до конца — например, те, что связаны с размещениям и выбором мест установки комплексов, фиксирующих нарушения водителей.

«Основные вопросы возникают именно к нормам законодательства, постановление их лишь конкретизирует, не добавляя ничего принципиально нового. В законе, к примеру, прописано правило, что зона контроля комплекса не может начинаться раньше чем через 100 метров после начала населенного пункта. То есть выходит, что на этом отрезке разрешено нарушать», — отметил замдиректора корпорации «Строй Инвест Проект», которая производит камеры, Андрей Заушицын.

В России также захотели начать штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер с искусственным интеллектом. Проработать вопрос использования видеофиксации нарушений Минцифры поручила комиссия Госсовета России. Штраф, как предполагал источник в госструктурах, теоретически могут выписать любому человеку, который зарегистрирован в Единой биометрической системе.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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