Объявлен лауреат Букеровской премии-2024

Писательница Дженни Эрпенбек получила Букеровскую премию-2024 за роман «Кайрос»

Жюри Букеровской премии-2024 вручило премию этого года немецкой писательнице Дженни Эрпенбек за роман «Кайрос». Торжественная церемония состоялась в Лондоне, сообщается на сайте премии.

В центре сюжета книги история отношений Катарины и Ханса, которые разворачиваются на фоне падения Берлинской стены в 1989 году и предшествовавших этому событий. «Это частная история большой любви и ее затухания, но также и история распада целой политической системы. Говоря простыми словами, как что-то, казавшееся в начале правильным, превратится в нечто неправильное?» — высказалась писательница о своей работе.

Эрпенбек получит приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (около 3,4 миллиона рублей). Согласно правилам, приз она должна будет разделить с немецким поэтом Михаэлем Хофманном, который перевел книгу на английский язык.

В прошлом году лауреатом премии стал ирландский писатель Пол Линч.

Букеровская премия является одной из наиболее престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года ее присуждали автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С 2014 года премию вручают за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства писателя. Первую награду присудили в 1969 году.