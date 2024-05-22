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15:43, 22 мая 2024Россия

Олигарх из 90-х раскрыл стоимость выкупа заложников у боевиков в Чечне

Ходорковский заявил, что потратил на выкуп заложников из Чечни 10 млн долларов

Фото: Tobias Schlie / Reuters

Во время первой чеченской кампании Михаил Ходорковский (внесен в список иностранных агентов) потратил на выкуп заложников у боевиков несколько миллионов долларов. Об этом он заявил в интервью Юрию Дудю (внесен в список иностранных агентов), беседа выложена на YouTube-канале журналиста.

По словам Ходорковского, саму идею выкупа он считает глупой, так как, по его мнению, чеченская сторона в 90-х сделала бизнес на заложниках. «Они (чеченцы) стали специально воровать людей, чтобы их потом продавать», — рассказал бизнесмен.

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Экс-олигарх заявил, что не может вспомнить «стоимость» выкупа одного человека, однако рассказал о «цене» сразу нескольких человек, а также сообщил примерную сумму, которую потратил на спасение россиян из плена. «У меня в памяти, что один из траншей был в два миллиона. Это не за одного заложника, за какое-то количество (...) Суммарно, может, десятка ушла (десять миллионов долларов — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал Ходорковский.

Когда к тебе приходит мама, буквально на колени падает и говорит «спаси», (...) логика говорит одно, но трудно отказать

Михаил Ходорковский

Первая чеченская кампания началась после подписания Ельциным указа о пресечении деятельности незаконных военных формирований на территории Чеченской Республики и длилась с 1994 по 1996 годы. Конфликт закончился Хасавюртскими соглашениями, по которым федеральные войска выводились из Чечни. Во время войны Россия потеряла 5 042 человека.

В ходе боевых действий множество российских солдат попали в плен — по некоторым оценкам, число оказавшихся в руках чеченских боевиков военных составляет около тысячи человек. Боевики также похищали гражданских лиц, среди которых были и официальные представители федеральных властей.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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