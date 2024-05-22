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12:55, 22 мая 2024Мир

Песков указал на отказ Запада от диалога о запрете какого-либо оружия в космосе

Песков: РФ инициировала запрет оружия в космосе, но Запад отверг эти предложения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия неоднократно инициировала запрет какого-либо оружия в космосе, но Запад отверг эти предложения. На отказ западных стран от диалога указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно выступали за запрет какого-либо оружия в космосе. К сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты, в том числе США», — отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что эскалация напряженности в мире представляет угрозу и в ядерной сфере. По его словам, снять эту угрозу следует путем диалога, но он также отвергается коллективным Западом.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Он предположил, что запуск состоялся 16 мая. По его словам, на той же орбите находится «американский правительственный спутник». Он пообещал, что Пентагон будет следить за российским аппаратом.

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      Семен Александров
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