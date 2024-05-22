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11:27, 22 мая 2024Мир

В Совфеде ответили на озвученный в США призыв разрешить Киеву удары по России

Карасин: призывая разрешить ВСУ наносить удары по РФ, США ведут к большой войне
Григорий Карасин

Григорий Карасин . Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Призывая Пентагон разрешить Киеву использовать оружие США для нанесения ударов по территории России, американские конгрессмены ведут дело в большой войне, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на заявление политиков.

«Это показатель того, что люди теряют правильное ощущение жизни и окружающего мира. Можно было бы назвать это малопристойными словами, но в данном случае, выбирая выражения, люди потеряли разум. Они ведут дело к большой войне, не понимая этого. И никто не может внятно и внутри Конгресса, и внутри других политических структур США объяснить это», — заявил Карасин.

Придется, видимо, объяснять это как-то иначе, через средства массовой информации, в надежде на то, что какая-то часть это поймет

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее группа законодателей потребовала от Пентагона разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного США. Об этом говорится в письме законодателей от обеих партий в Палате представителей Конгресса США, адресованного министру обороны США Ллойду Остину.

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