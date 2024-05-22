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22:29, 22 мая 2024Экономика

Путин позволил «Американ Экспресс Банку» провести добровольную ликвидацию

Путин разрешил «Американ Экспресс Банку» добровольно ликвидироваться

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Президент России Владимир Путин разрешил «Американ Экспресс Банку» провести добровольную ликвидацию. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Кредитная организация функционирует в России с 2008 года. В марте 2022 года она отказалась от сотрудничества с оказавшимися под западными санкциями российскими банками. Позднее «Американ Экспресс Банк» прекратил все бизнес-операции в России.

В октябре 2022 года Путин утвердил список банков с долями иностранцев, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями и долями в уставном капитале. В перечне из 45 организаций оказался и «Американ Экспресс Банк».

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      Марина Совина
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