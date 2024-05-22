Экономика
Путин позволил «Американ Экспресс Банку» провести добровольную ликвидацию
Путин разрешил «Американ Экспресс Банку» добровольно ликвидироваться
Президент России Владимир Путин разрешил «Американ Экспресс Банку» провести добровольную ликвидацию. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Кредитная организация функционирует в России с 2008 года. В марте 2022 года она отказалась от сотрудничества с оказавшимися под западными санкциями российскими банками. Позднее «Американ Экспресс Банк» прекратил все бизнес-операции в России.
В октябре 2022 года Путин утвердил список банков с долями иностранцев, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями и долями в уставном капитале. В перечне из 45 организаций оказался и «Американ Экспресс Банк».