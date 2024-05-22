Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:42, 22 мая 2024Путешествия

Работники аэропорта кидали багаж пассажиров за тысячи долларов и попали на видео

Daily Mail: работники аэропорта кидали багаж пассажиров Delta Airlines на землю

Работники аэропорта кидали багаж пассажиров с дорогими клюшками для гольфа на пол и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел с пассажирами авиакомпании Delta Airlines, однако неизвестно, в каком именно аэропорту это случилось. На записи видно, как двое мужчин переносят багаж пассажиров из самолета в отдельную тележку. Когда очередь доходит до сумок с клюшками стоимостью около несколько тысяч долларов, они неаккуратно бросают их на землю перед тем, как уложить к другим чемоданами.

Ранее небрежное обращение работников аэропорта с багажом пассажиров рейса авиакомпании из Австралии Qantas попало на камеру и вызвало возмущение пользователей сети. На кадрах видно, как при выгрузке вещей трое сотрудников наземных служб аэропорта Мельбурна берут чемоданы и, подбрасывая их высоко в воздух, со смехом швыряют на конвейерную ленту. 

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Создали имитацию того, что помогают нам». Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку и подготовке войны в Карабахе

      Инфляция в России превысила восемь процентов

      Российский военный рассказал о сбивающих ракеты «Осах»

      Синоптики пообещали снегопад жителям российского региона

      Россиянин лишился 340 тысяч после ночи с уголовницей с сайта знакомств

      Россиянин расправился со спящим знакомым на почве ревности

      Известная российская телеведущая показала особняк под Москвой

      Пьяная дебоширка назвала стюардессу жирной коровой и попыталась обнять мужчину

      Российский ППК-20 выдержал 3000 выстрелов подряд

      Два уголовника обиделись на россиянина и забили его лопатами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше