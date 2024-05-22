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14:07, 22 мая 2024Россия

Россиянин нашел ночью на автобусной остановке молчаливого пятилетнего мальчика

На автобусной остановке в Краснодарском крае ночью нашли пятилетнего мальчика

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Краснодарском крае на автобусной остановке в поселке Кирилловка под Новороссийском ночью нашли маленького мальчика. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

Как стало известно, ребенка, которому на вид около пяти лет, обнаружил прохожий. При себе у мальчика была мягкая игрушка и леденец на палочке. Малыш находился на остановке один. На вопросы о том, где его родители, он не ответил, промолчав.

После того, как россиянин связался с полицией, мальчика доставили в Абинский социально-реабилитационный центр. Сейчас с ним работают медики и психологи. По информации издания, ребенок все понимает, но не разговаривает.

Ранее, в феврале, в Шилкинском районе Забайкальского края на улице нашли замерзшего трехлетнего мальчика в одной майке. Ребенка обнаружили в 150 метрах от дома другие несовершеннолетние. При этом на улице стоял сильный мороз. Как выяснилось, мать малыша ушла в гости, оставив сына под присмотром 17-летнего брата.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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