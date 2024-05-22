Россиянку приговорили к 12 годам тюрьмы за передачу данных Украине

Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам тюрьмы за передачу данных Украине

Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за госизмену. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Россиянку признали виновной по статье 275 УК РФ — «Госзимена». Она будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Жительницу Забайкалья задержали в октябре 2023 года по подозрению в госизмене. По версии следствия, по заданию разведки Украины она собирала и передавала информацию о передвижении по территории края военных подразделений, которых планировали направить в зону спецоперации.

Ранее ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ) и скрывался от мобилизации.

