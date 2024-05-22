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19:50, 22 мая 2024Россия

Сенатор назвал бесстыдным давление Запада на Грузию из-за закона об иноагентах

Сенатор Карасин назвал бесстыдным давление на Грузию из-за закона об иноагентах
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: РИА Новости

Страны Запад проявляют бесстыдство, оказывая давление на Грузию, чтобы та отказалась от принятия закона об иноагентах. Об этом заявил российский сенатор Григорий Карасин, сообщают в среду, 22 мая, «Известия».

«Бесстыдно коллективный Запад пытается навязать свое мнение, прямо угрожая тем, что, "если вы примете закон, вы никогда не вступите в Евросоюз"», — сказал он.

Парламентарий отметил, что Грузия борется за право высказывать свое мнение и принимать те инициативы, которые видит для себя необходимыми.

При этом государства Запада «утратили стыд и чувство меры», счел сенатор, отметив, что «это всегда очень опасно, потому что может привести к чудовищной конфронтации».

Ранее в прессе заявили, что Брюссель может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Европейский союз в случае принятия закона об иноагентах. По словам источников издания Foreign Policy, все зависит от того, как в Грузии пройдут следующие выборы.

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      Игорь Дмитров
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