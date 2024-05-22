Сообщение о зараженном мясе в школах и детсадах Красноярска не подтвердилось

Сообщение о зараженной говядине в школах и детсадах Красноярска не подтвердилось

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю на своей официальной странице во «ВКонтакте» в понедельник, 20 мая, опубликовало сообщение о том, что в школы и детские сады Красноярска поставляли зараженное листерией мясо — патогенный микроорганизм был выявлен в говядине бескостной замороженной (отруб тазобедренный). Однако представители местной власти не подтвердили данную информацию.

Уточнялось, что производителем указанной продукции является ИП Пономарев С. В., осуществляющий деятельность на территории Березовского района — ему было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при производстве и выпуске мясной продукции. Представители Россельхознадзора также доложили, что уведомили о случившемся бюджетные учреждения, которым поставлялось мясо — 2170 килограммов говядины, не соответствующей установленным требованиям, пообещали изъять.

При этом в управлении образования Красноярска, комментируя вышеизложенную информацию, заявили, что зараженное мясо не поступало в учебные организации и детей опасными продуктами не кормили. Родителей учащихся заверили, что партия была доставлена с 21 по 28 марта, и она соответствовала всем ветеринарно-санитарным нормам. «Это при приемке подтвердила система ГИС “Меркурий”, установленная в каждой образовательной организации. В течение недели из мяса были приготовлены блюда. Поэтому родителям воспитанников не стоит беспокоиться, дети были накормлены безопасными продуктами», — отметила заместитель руководителя главного управления образования Надежда Воднева.

По словам Водневой, мясо, в котором нашли листерию, обнаружили в другом учреждении, «не связанном с системой образования города». Куда его поставили — неизвестно, однако в мэрии предположили, что причиной появления кишечной палочки могло стать некачественное хранение.

Сообщения о том, что в учебные учреждения Красноярска поставляли зараженное мясо, широко распространились в региональных СМИ. Впоследствии большинство изданий опубликовало официальный комментарий местной мэрии по ситуации, в их числе оказались «Енисей ТВ», «Городские новости. Красноярск», «НИА Красноярск», «Байкал 24».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».