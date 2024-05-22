На российскую компанию подали в суд за отказ оплатить китайское оборудование

РБК: поставщик техники из Китая Tapp Group подал в суд на «Сибантрацит» за долги

Компания «Открытые технологии» (Tapp Group), зарегистрированная в Марий Эл, обратилась в Арбитражный суд республики с двумя исками к дочерним структурам российского угольного холдинга «Сибантрацит» на общую сумму 4,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел сообщает РБК.

Претензии связаны с отказом холдинга оплатить поставки китайского оборудования, которое закупили в рамках заказанных им работ. Tapp Group проектировала для «Разреза Восточный» четыре модуля гидросортировочного комплекса и строила один для них, а для «Разреза Кийзасский» создала участок переработки угля.

Стоимость объектов существенно выросла в процессе строительства, что связано с корректировкой объемов работ, и было, утверждает подрядчик, отражено в дополнительных соглашениях.

Так, модуль сортировочного комплекса вырос в цене с 1,6 миллиарда до 2,2 миллиарда рублей, а производственный комплекс — с 3,22 миллиарда до 5,99 миллиарда рублей. Из них за первый «Сибантрацит» отказался оплатить 1,3 миллиарда, а за второй — 3,1 миллиарда.

В сложившейся ситуации Tapp Group не может перевести деньги китайским производителям, среди которых Aury (Tianjin) Industrial Group, Guangzhou Tuodao New Material Technology и другие производители. В компании объяснили, что закупленное за рубежом оборудование с такими характеристиками не производится в России.

В «Сибантраците» объяснили, что имеют претензии по срокам и качеству выполнения работ и потому намерены отстаивать свою позицию в суде. В адрес подрядчика уже предъявлены претензии, идет процедура их урегулирования в досудебном порядке.

Одной из проблем стала невозможность полноценного выхода на заявленную производственную мощность — после кратковременной работы по плану установки входили в аварийный режим. В Tapp Group эти претензии отвергают, ссылаясь на оценку французских экспертов и производителя оборудования Aury.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2024 года 45,9 процента российских угольных компаний оказались убыточными. Это в два раза больше, чем за тот же период 2022 года, и на 7,3 процентных пункта больше, чем в 2023-м.