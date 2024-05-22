«Создали имитацию того, что помогают нам». Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку и подготовке войны в Карабахе

Пашинян: минимум две страны ОДКБ помогали Баку в подготовке войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил «минимум две страны» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в помощи Азербайджану во время столкновений в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом о каких именно государствах он говорил, Пашинян не уточнял.

Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из-за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла Никол Пашинян премьер-министр Армении

Армения все еще остается членом ОДКБ. Кроме нее в организации состоят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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В Госдуме объяснили слова Пашиняна

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил слова главы правительства республики тем, что Пашинян пытается переложить всю ответственность за проигрыш войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе на Россию.

Пашинян — лжец и негодяй, который пытается направить гнев армянского народа на Россию, провалив и проиграв все то, за что его предшественники и весь армянский народ боролись в течение многих лет Константин Затулин первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

Армения заморозила участие в ОДКБ и отказалась платить взнос

В феврале Пашинян заявил о заморозке участия республики в организации. Он аргументировал это тем, что «договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах».

После этого Армения заявила, что не будет платить в 2024 году взнос в ОДКБ. Заявление вышло в тот день, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в Москву на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в том числе встретился с президентом России Владимиром Путиным. При этом в самой организации подчеркнули, что Армения остается государством-членом.

Сам Пашинян заявлял, что ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, создает проблемы в этой сфере. «Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре, а что нам остается?» — подчеркнул он.

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Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, комментируя гипотетическую возможность выхода республики из состава организации, отметил, что это является суверенным правом страны. «Аналитики секретариата указывают, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться», — указал он.

При этом Тасмагамбетов подчеркнул, что ОДКБ придерживается своих обязательств перед Арменией, несмотря на решение властей республики приостановить участие в мероприятиях объединения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что власти России готовы к диалогу с коллегами из Армении по вопросу дальнейшего членства в ОДКБ как в формате диалога стран, так и в рамках организации.