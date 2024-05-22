РИА Новости: жители Каменки-Днепровской жалуются на отравление после ударов ВСУ

Жители Каменки-Днепровской в Запорожской области жалуются на отравление после ударов Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег, передает РИА Новости.

По его словам, в 05:00 в частный сектор города ВСУ нанесли удар американскими снарядами. «Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. (…) Люди начали обращаться в больницу — дышать тяжело, рвота», — сказал Лебедев.

Ранее стало известно, что ВСУ применили отравляющие вещества против жителей Семеновки в Донецкой народной республике. У людей появились трудности с дыханием, привкус миндаля и крови во рту, а также тошнота и рвота. По информации очевидцев, отравляющие вещества украинские военные сбрасывали с дронов.