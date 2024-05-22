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08:35, 22 мая 2024Экономика

Технологический сбой помешал продать «Росспиртпром»

РБК: технологический сбой помешал продать «Росспиртпром»

Maxim Shemetov / Reuters

Федеральная антимонопольная служба отказалась удовлетворить жалобу о нарушении процедуры торгов по продаже АО «Росспиртпром», которое принадлежит государству. Из-за технологического сбоя компания ООО «Бизнес-Альянс» переплатило за производителя спирта, сообщает РБК.

Компания направила жалобу в день проведения торгов — 19 апреля этого года.

ООО «Бизнес-Альянс» авторизовалось на сайте оператора «РТС-тендер», где отслеживало ход торгов по снижению цены для приемлемого для себя уровня — не более шести миллиардов рублей. Однако на сайте отобразилась информация о подаче ценового предложения за 8,3 миллиарда рублей, хотя компания не совершала никаких действий. Других участников торгов не было, поэтому предложение ООО «Бизнес-Альянс» признали лучшим.

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Компания-победитель отправила видео хода торгов, но в ФАС посчитали, что предоставленная запись была сделана со стороны, на достаточном удалении от экрана персонального компьютера, из-за чего нельзя было подтвердить утверждения компании.

При этом на данный момент собственником «Росспиртпрома» по-прежнему является Росимущество, что следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). При уклонении или отказе от заключения договора результаты тендера аннулируются, и победитель утратит право на покупку.

Апрельский аукцион стал второй попыткой продать «Росспиртпром». Первоначальный аукцион по продаже акций предприятия должен был быть проведен 24 января. Росимущество сообщило об отмене торгов 17 января из-за отсутствия заявок от желающих выкупить компанию.

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      Сергей Грехов
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