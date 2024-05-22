Описаны последствия прекращения соглашения о транзите газа через Украину

Экономист Юшков: соглашение о транзите газа через Украину невыгодно всем

Ни одна из сторон, ни «Газпром», ни оператор газотранспортной системы Украины, не заинтересована в продлении существующего соглашения о транзите газа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Для "Газпрома" этот контракт невыгоден, а Украина, продлив его, покажет, что хочет дальше сотрудничать с Россией, в чем она, естественно, не заинтересована. Кроме того, обе стороны имеют друг к другу взаимные претензии, — напомнил Юшков. — Продлевать текущий контракт никто не хочет, но другой вопрос: будет ли транзит вообще?»

По словам аналитика, долгосрочный контракт для сохранения транзита не нужен: с 2019 года Украина перешла на европейскую систему бронирования мощностей, то есть, она обязуется проводить открытые аукционы для всех желающих воспользоваться транзитом.

«Но Украина говорила, что она и аукционы проводить не хочет, то есть, собирается физически закрыть транзит. Это подразумевает либо отмену аукционов, либо введение санкций против "Газпрома", но тогда через Украину вообще никто не будет качать», — объяснил Юшков.

От подобного шага, по его словам, пострадают, прежде всего, европейские страны. В частности, Австрия и Словакия, получающие большие объемы из России.

«Если российский газ не пойдет через Украину, то эти объемы в Европу вообще никак не попадут. Турецкий поток и так загружен, а других маршрутов нет. В итоге Европа не досчитается 14-15 миллиардов кубов, а это много. Конечно, никто без российского газа не замерзнет, но цены снова взлетят», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Евросоюз не будет просить Украину продлить соглашение на транзит российского газа после того, как оно истечет в 2024 году. О нежелании подталкивать страну к этому шагу на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.