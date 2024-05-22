Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:00, 22 мая 2024Экономика

Описаны последствия прекращения соглашения о транзите газа через Украину

Экономист Юшков: соглашение о транзите газа через Украину невыгодно всем

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Ни одна из сторон, ни «Газпром», ни оператор газотранспортной системы Украины, не заинтересована в продлении существующего соглашения о транзите газа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Для "Газпрома" этот контракт невыгоден, а Украина, продлив его, покажет, что хочет дальше сотрудничать с Россией, в чем она, естественно, не заинтересована. Кроме того, обе стороны имеют друг к другу взаимные претензии, — напомнил Юшков. — Продлевать текущий контракт никто не хочет, но другой вопрос: будет ли транзит вообще?»

По словам аналитика, долгосрочный контракт для сохранения транзита не нужен: с 2019 года Украина перешла на европейскую систему бронирования мощностей, то есть, она обязуется проводить открытые аукционы для всех желающих воспользоваться транзитом.

«Но Украина говорила, что она и аукционы проводить не хочет, то есть, собирается физически закрыть транзит. Это подразумевает либо отмену аукционов, либо введение санкций против "Газпрома", но тогда через Украину вообще никто не будет качать», — объяснил Юшков.

Материалы по теме:
Газовый тупик Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
Газовый тупикУкраина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
10 декабря 2019
Обошлось Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
ОбошлосьТретья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
21 декабря 2019

От подобного шага, по его словам, пострадают, прежде всего, европейские страны. В частности, Австрия и Словакия, получающие большие объемы из России.

«Если российский газ не пойдет через Украину, то эти объемы в Европу вообще никак не попадут. Турецкий поток и так загружен, а других маршрутов нет. В итоге Европа не досчитается 14-15 миллиардов кубов, а это много. Конечно, никто без российского газа не замерзнет, но цены снова взлетят», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Евросоюз не будет просить Украину продлить соглашение на транзит российского газа после того, как оно истечет в 2024 году. О нежелании подталкивать страну к этому шагу на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова оценила версию о причастности России к покушению на премьера Словакии. Кто выступил с этой идеей?

      На Украине заявили об отсутствии переговорщика для диалога с Россией

      Мужчина начал отношения с женщиной старше его на 23 года и стал ее секс-учителем

      В Госдепе рассказали о мерах для ускорения поставок оружия Украине

      В США призвали Пентагон нарастить обучение украинских пилотов управлению F-16

      Отставной генерал ВСУ выступил с критикой Зеленского

      В администрации президента Ирана раскрыли подробности крушения вертолета Раиси

      Описаны последствия прекращения соглашения о транзите газа через Украину

      Евросоюз предупредили о последствиях махинаций с российскими активами

      Продолжающей жить с мужем после развода женщине дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше