Турист отправился в национальный парк в Африке и попал в перестрелку

Турист из Испании не выжил при перестрелке в национальном парке в Южной Эфиопии

Турист из Испании отправился в Южную Эфиопию, попал в перестрелку местных жителей и не выжил. Об этом пишет портал Borkena.

Уточняется, что трагедия произошла в национальном парке Маго. По словам его директора Адебо Мелезе, сначала вооруженные люди выстрелили в водителя, который работал в парке и вез туристов. Он принадлежал к этнической группе ари. Это спровоцировало перестрелку между народами ари и мурси.

Как сообщает источник, одна из пуль попала в испанского фотографа Тони Эспадаса, который приехал в Африку в качестве туриста. Спасти мужчину не удалось. Остальные десять путешественников не пострадали и благополучно добрались до города Джинка, уточняется в материале.

В октябре 2023 года в Уганде террористы расправились с туристами-молодоженами во время сафари. Злоумышленники напали на них в национальном парке королевы Елизаветы.