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15:08, 22 мая 2024Путешествия

Турист отправился в национальный парк в Африке и попал в перестрелку

Турист из Испании не выжил при перестрелке в национальном парке в Южной Эфиопии

Фото: Oxonhutch / Wikipedia

Турист из Испании отправился в Южную Эфиопию, попал в перестрелку местных жителей и не выжил. Об этом пишет портал Borkena.

Уточняется, что трагедия произошла в национальном парке Маго. По словам его директора Адебо Мелезе, сначала вооруженные люди выстрелили в водителя, который работал в парке и вез туристов. Он принадлежал к этнической группе ари. Это спровоцировало перестрелку между народами ари и мурси.

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28 января 2022

Как сообщает источник, одна из пуль попала в испанского фотографа Тони Эспадаса, который приехал в Африку в качестве туриста. Спасти мужчину не удалось. Остальные десять путешественников не пострадали и благополучно добрались до города Джинка, уточняется в материале.

В октябре 2023 года в Уганде террористы расправились с туристами-молодоженами во время сафари. Злоумышленники напали на них в национальном парке королевы Елизаветы.

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      Марина Черняк
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