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17:23, 22 мая 2024Бывший СССР

Украина и ЕС договорились контролировать выделяемые Киеву средства

Украина и ЕС подписали соглашение о контроле за выделяемыми Киеву средствами
Оливер Варгейи

Оливер Варгейи. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украина и Евросоюз (ЕС) подписали рамочное соглашение о финансировании со стороны ЕС в рамках программы Ukraine Facility в объеме 50 миллиардов евро. Киев обязуется обеспечить высокий уровень контроля в использовании средств, передает ТАСС.

Согласно документу, Украина обязуется ввести системы управления и контроля за поступившими средствами, предоставлять регулярную отчетность, соблюдать санкционные требования ЕС, а также вести борьбу с коррупцией.

Киев должен будет активно сотрудничать с Еврокомиссией и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством, а также с Европейским судом аудиторов. Привлеченные органы будут обмениваться информацией об использовании средств, координировать свои действия по внедрению финансовых инициатив, проводить совместные проверки и аудит, внедрять меры по борьбе с коррупцией и мошенничеством.

Кроме того, будет создан специальный аудиторский совет. Документ вступит в силу после ратификации Верховной Радой.

Ранее генинспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что уровень коррупции на Украине — один из худших в Европе. По его словам, правительство страны также остается одних из самых непрозрачных в Европе.

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      Алевтина Запольская
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