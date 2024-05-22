Украина и ЕС договорились контролировать выделяемые Киеву средства

Украина и ЕС подписали соглашение о контроле за выделяемыми Киеву средствами

Украина и Евросоюз (ЕС) подписали рамочное соглашение о финансировании со стороны ЕС в рамках программы Ukraine Facility в объеме 50 миллиардов евро. Киев обязуется обеспечить высокий уровень контроля в использовании средств, передает ТАСС.

Согласно документу, Украина обязуется ввести системы управления и контроля за поступившими средствами, предоставлять регулярную отчетность, соблюдать санкционные требования ЕС, а также вести борьбу с коррупцией.

Киев должен будет активно сотрудничать с Еврокомиссией и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством, а также с Европейским судом аудиторов. Привлеченные органы будут обмениваться информацией об использовании средств, координировать свои действия по внедрению финансовых инициатив, проводить совместные проверки и аудит, внедрять меры по борьбе с коррупцией и мошенничеством.

Кроме того, будет создан специальный аудиторский совет. Документ вступит в силу после ратификации Верховной Радой.

Ранее генинспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что уровень коррупции на Украине — один из худших в Европе. По его словам, правительство страны также остается одних из самых непрозрачных в Европе.