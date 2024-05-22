В Госдуме захотели штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В Госдуме захотели ввести штраф за выгул опасных собак без намордника

За выгул в общественных местах без намордника собак пород, которые могут представлять опасность для окружающих, захотели штрафовать на сумму до трех тысяч рублей. Соответствующий законопроект размещен в парламентской базе данных.

Инициативу внесли депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР. Они предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях соответствующей статьей. За нарушение может быть вынесено предупреждение или административный штраф, размер которого составит от одной до трех тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас ограничения по выгулу бойцовских собак прописаны только на уровне регионального или местного законодательства, при этом мер ответственности нигде нет.

Ранее в правительстве дали отрицательный отзыв на похожий законопроект Заксобрания Санкт-Петербурга о штрафах при выгуле собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Петербургские парламентарии предложили штрафовать владельцев на сумму от 1500 до 3000 рублей для физлиц, от 5 до 15 тысяч рублей — для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч рублей для юрлиц.