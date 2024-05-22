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18:25, 22 мая 2024Бывший СССР

В Минске раскрыли лидеров антибелорусской повестки

МИД Белоруссии: Польша и Чехия пытаются стать лидерами антибелорусской повестки

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Польша, Чехия и страны Балтии пытаются стать лидерами антибелорусской повестки. Об этом заявили в МИД Белоруссии, передает ТАСС.

«Белорусская сторона с большим сожалением констатирует продолжающиеся попытки указанных стран ЕС стать лидерами западной антибелорусской повестки», — говорится в заявлении официального Минска.

Отмечается, что это разрушает связи между народами стран. Кроме того, такая повестка распространяет дезинформацию о реальной ситуации в Белоруссии. В МИД добавили, что указанные страны ограничивают свободу передвижения людей и товаров, а также угрожают национализацией белорусской госсобственности.

Ранее газета Financial Times сообщила о планах властей ЕС ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. По словам собеседников, эта мера позволит европейским странам снизить спрос на этот вид агропродукции и «успокоить фермеров».

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      Кристина Есикова
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