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16:40, 22 мая 2024Силовые структуры

В России начался суд над гражданином ФРГ за провоз мармелада с каннабисом

В Петербурге судят гражданина ФРГ за провоз мармеладных мишек с наркотиком

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Московский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению уголовного дела гражданина ФРГ Патрика Шебеля, который привез в Россию мармеладных мишек с каннабисом. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Иностранцу вменяется статья 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических веществ»). Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей. Он находится под стражей после того, как был задержан при прилете в аэропорту Пулково.

В феврале таможня сообщила о пассажире, прилетевшем с рюкзаком, в котором находился жесткий пакет с изображением листа каннабиса и надписью Fink green goldbears. Внутри были шесть желейных мишек черно-коричневого цвета с резким запахом и весом 20 граммов.

Экспресс-тест показал наличие в сладостях запрещенного к перемещению наркотического средства — тетрагидроканнабинола. Немец объяснил, что купил мишек на родине для того, чтобы съесть во время полета для спокойного сна. В Петербург он прилетел в гости к подруге по интернет-переписке.

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      Любовь Ширижик
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