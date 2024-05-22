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11:45, 22 мая 2024Экономика

В России призвали власти не перебарщивать с поддержкой бизнеса

Мишустин: малый и средний бизнес в России не нуждается в гиперопеке властей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В настоящее время представители малого и среднего бизнеса в России не нуждаются в гиперопеке со стороны государства. Меры поддержки должны носить точечный характер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что представители малого и среднего бизнеса в большей степени нуждаются в предоставлении льготных кредитов, а также различных субсидий и грантов со стороны властей. «Слишком большая опека не нужна малому и среднему бизнесу», — заявил Мишустин на встрече с гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем.

На этом фоне особую важность получает взаимодействие малых и средних российских предприятий с крупными компаниями. За последнее время властям удалось обеспечить наращивание подобной кооперации при помощи реестра субъектов малого предпринимательства. «Это очень сильно им (бизнесменам — прим. «Ленты.ру») помогло. Это дает такой, новый стимул», — резюмировал премьер.

Ранее Мишустин заявил, что компании, переходящие на российское программное обеспечение, в дальнейшем смогут рассчитывать на компенсацию половины стоимости установленного софта и льготные кредиты. Поддержка со стороны государства в этом вопросе, как уточнил премьер, является необходимой, так как подобный переход может быть весьма дорогостоящим.

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      Анатолий Акулов
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