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14:33, 22 мая 2024Силовые структуры

В российском городе обнаружили наркоплантацию в квартире

В Томске арестован местный житель, который оборудовал наркоплантацию в квартире

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Томске полицейские обнаружили наркоплантацию конопли в квартире 38-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, во время личного досмотра фигуранта полицейские нашли сверток с веществом растительного происхождения. Установлено, что мужчина планировал его продать. Оперативники провели досмотр его квартиры, где обнаружили 22 горшка с коноплей, гидрооборудование, световое и вентиляционное оборудование. Кроме того, было найдено более 17 емкостей с веществом растительного происхождения с запахом марихуаны, упаковочный материал и весы. Все найденное отправлено на экспертизу.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали 40-летнего мужчину, выращивавшего марихуану в своей в квартире.

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      Анна Габай
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