В Совфеде прокомментировали нападения ВСУ на российских журналистов

Сенатор Пушков: нападения ВСУ на российских журналистов не являются случайными

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о нападениях на российских журналистов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его комментарий приводят «Известия».

«Нападения на российских журналистов со стороны украинских вооруженных сил не являются случайными, а носят регулярный и целенаправленный характер», — заявил сенатор.

Член Совфеда подчеркнул, что, согласно действующему протоколу Женевской конвенции, журналисты, находящиеся в зоне боевых действий, имеют право на такую же защиту, как и мирные граждане. Поэтому, по словам Пушкова, акты нападения ВСУ следует считать грубым нарушением международного права.

Также он сообщил, что комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ обратилась в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ с призывом осудить покушения на жизнь сотрудников российских медиа в зоне спецоперации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти охотятся на российских военкоров и других сотрудников медиа. Она обратилась к международным организациям с требованием осудить подобные действия ВСУ.

