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08:00, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Врачи предупредили о вреде популярного сочетания продуктов

Врачи Малышева и Продеус заявили, что красное вино обнуляет пользу мяса

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Терапевт Елена Малышева, иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что красное мясо нельзя запивать красным вином, так как напиток обнуляет всю пользу мяса. Выпуск, в котором врачи предупредили о вреде популярного сочетания продуктов, доступен на сайте телеканала.

Продеус отметил, что красное мясо содержит железо, которое необходимо для работы иммунных клеток. Малышева добавила, что иммунные клетки уничтожают инфекции и раковые клетки. «Железо — это иммунитет», — подчеркнула доктор.

Помимо этого, как рассказали врачи, железо необходимо для распространения по организму кислорода, что способствует работе мозга. «Железо, окисляясь, переносит кислород в мозг, во все органы и ткани», — объяснила Малышева.

Специалисты предупредили, что запивать мясо вином не рекомендуется, так как оно содержит полифенолы — вещества, которые препятствуют проникновению железа в организм. «С точки зрения пользы — польза [мяса] обнуляется», — заключила Малышева.

Ранее Малышева и Продеус заявили, что отказ от мяса приводит к снижению иммунитета и ухудшению работы пищеварения. По их словам, при постоянном отказе от мяса в результате дефицита белка человек также теряет мышечную массу.

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      Олег Давыдов
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