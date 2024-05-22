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14:03, 22 мая 2024Россия

Взорвавшаяся пивная кега сломала челюсть 10-летнему россиянину и попала на видео

В Томске взорвалась пивная кега, сломала школьнику челюсть и попала на видео

В Томске 12-литровая пивная кега взорвалась и сломала челюсть 10-летнему россиянину. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Школьники обнаружили сосуд во дворе дома и начали по очереди бить его об асфальт. В один момент от сильного удара кега взорвалась и отскочила. Держащий ее ребенок получил различные травмы, его госпитализировали.

В больнице выяснилось, что у пострадавшего черепно-мозговая травма, рваные раны лица и оскольчатые переломы верхней челюсти и скулы. Мать школьника заявила, что хочет наказания для магазина, который выбросил опасный предмет во дворе рядом со школой.

Ранее во Владивостоке газовый баллон взорвался на пункте приема металла, после чего пролетел 10 метров и пробил крышу автомобиля. На кадрах видно, что красный баллон начинает пускать пар, после чего поднимается в воздух. Емкость врезалась в крышу автомобиля Toyota Harrier и ударилась о фасад здания.

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      Никита Абрамов
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