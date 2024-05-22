Взорвавшаяся пивная кега сломала челюсть 10-летнему россиянину и попала на видео

В Томске взорвалась пивная кега, сломала школьнику челюсть и попала на видео

В Томске 12-литровая пивная кега взорвалась и сломала челюсть 10-летнему россиянину. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Школьники обнаружили сосуд во дворе дома и начали по очереди бить его об асфальт. В один момент от сильного удара кега взорвалась и отскочила. Держащий ее ребенок получил различные травмы, его госпитализировали.

В больнице выяснилось, что у пострадавшего черепно-мозговая травма, рваные раны лица и оскольчатые переломы верхней челюсти и скулы. Мать школьника заявила, что хочет наказания для магазина, который выбросил опасный предмет во дворе рядом со школой.

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