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20:33, 2 мая 2024Экономика

В российском городе газовый баллон полетел и попал на видео

Во Владивостоке неисправный газовый баллон взлетел и врезался в автомобиль

Во Владивостоке газовый баллон взорвался на пункте приема металла, после чего пролетел 10 метров и пробил крышу автомобиля. Видео с инцидентом публикует Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел неподалеку от Тюменской улицы, 36. На кадрах видно, что красный баллон начинает пускать пар, после чего поднимается в воздух. Емкость врезалась в крышу автомобиля Toyota Harrier и ударилась о фасад здания.

Никто не пострадал. Владелица машины рассказала, что узнала о случившемся после того, как услышала звуки сигнализации. Она оценила причиненный ущерб в 300 тысяч рублей и написала заявление в полицию.

Ранее в подмосковном городе Истра из-за паводка рухнул автомобильный мост. Инцидент произошел в деревне Троица. Частично обрушившийся мост проходи через реку Молодильная и ранее не считался аварийным. В результате инцидента никто не пострадал.

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      Мария Черкасова
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