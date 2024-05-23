Австрийская OMV предупредила о риске прекращения поставок газа из России

Австрийская OMV предупредила о риске прекращения поставок «Газпрома»

Австрийская нефтегазовая компания OMV предупредила о риске прекращения поставок российского газа из-за решения иностранного суда в пользу «крупной европейской энергетической компании». Об этом говорится в срочном обращении OMV.

Отмечается, если решение суда будет исполнено, то «Газпром экспорт» может прекратить поставки газа по контракту. При этом австрийская компания опасается, что ее могут обязать переводить деньги за российский газ некой крупной европейской энергетической компании.

О какой компании идет речь не уточняется. Также не сообщается страна, в которой проходило судебное разбирательство.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что поставки «Газпрома» в Австрию оказались под угрозой из-за возможной остановки платежей за газ, что связано с «решением иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией».