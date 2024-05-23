Голую шестилетнюю девочку нашли возле магазина в Подмосковье

«МК»: в Химках прохожие нашли возле магазина голую шестилетнюю девочку

В подмосковных Химках прохожие нашли на улице голую шестилетнюю девочку. Об этом пишет «МК».

Как стало известно изданию, прохожие заметили обнаженного ребенка возле магазина в деревне Юрлово и сразу вызвали полицию. Очевидцы допустили, что девочка могла стать жертвой изнасилования. Наблюдались ли на ней какие-либо травмы, не уточняется.

По информации портала, ребенка доставили в Красногорскую больницу. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Краснодарском крае прохожий нашел ночью на автобусной остановке в поселке Кирилловка мальчика возрастом около пяти лет. При себе у ребенка была мягкая игрушка и леденец на палочке. На вопросы о том, где его родители, малыш не ответил. В социально-реабилитационном центре мальчик продолжил молчать. При этом подчеркивается, что он все понимает.