Камень с загадочными надписями найден в российском регионе

В горах Ингушетии нашли уникальный «календарный» камень

Сотрудник Джейрахско-Ассинского музея-заповедника во время обхода башенного комплекса «Эрзи» нашел уникальный камень с загадочными насечками. Об этом сообщает ГТРК «Ингушетия».

Исследователи назвали находку «календарным» камнем. Как отмечает канал, такие артефакты обычно находят в склепах с поминальными камерами, что осложняет их датировку из-за повторного использования в строительстве. Ученые предполагают, что камни могли служить древним календарем.

Специалисты вскоре тщательно изучат артефакт и представят информацию о нем.

В декабре четыре древние надмогильные стелы были обнаружены в Джейрахском районе Ингушетии неподалеку от архитектурного комплекса «Таргим». Специалисты проведут исследования и консервацию находки, затем стелы пополнят перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

