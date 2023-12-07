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14:04, 7 декабря 2023Моя страна

Древние надмогильные стелы нашли в горах Ингушетии

Четыре древние надмогильные стелы обнаружены в Джейрахском районе Ингушетии

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Четыре древние надмогильные стелы обнаружены в Джейрахском районе Ингушетии неподалеку от архитектурного комплекса «Таргим». Об этом сообщает ТАСС.

«Четыре надмогильные стелы, являющиеся частью древнего мусульманского кладбища, расположены к северу от архитектурного комплекса "Таргим" на расстоянии 500 метров», — говорится в сообщении.

Специалисты проведут исследования и консервацию находки, затем стелы пополнят перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

В октябре сообщалось, что власти Ингушетии благодаря привлечению внебюджетных средств восстановили более десяти средневековых памятников в поселении горного Джейрахского района республики. Речь идет о башнях исторического комплекса в средневековом поселении тейпа Евлоевых «Ний».

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      Варвара Кошечкина
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