Назван способ добиться ремонта асфальта во дворе дома

Эксперт Федорук: ремонтом асфальта во дворе дома должна заниматься УК

За ремонт асфальта во дворе многоквартирного дома ответственна управляющая компания или власти. Способ добиться проведения работ назвал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, пишет газета «Аргументы и факты».

«Ремонт разбитого асфальта во дворе многоквартирного дома должна проводить управляющая компания, но при условии, что земельный участок входит в общедомовую собственность», — уточнил Федорук. По его словам, в противном случае необходимо обратиться за помощью к местным властям. Границы общедомовой собственности можно узнать в кадастровом плане.

Отмечается, что в Москве данная схема не действует. В столице УК не обслуживают земельные участки, и все вопросы, связанные с состоянием асфальта во дворе, нужно адресовать властям.

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