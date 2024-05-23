В Госдуме ответили на показанную в США карту России с зоной поражения ракетами

Журова обратилась к ООН из-за показанной в США карты РФ с зоной поражения ATACMS

ООН необходимо сделать выводы в связи с показанной председателем комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майклом Макколом картой России с зоной, которую могут накрыть переданные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Эта карта провоцирует нас, чтобы мы как будто начали какие-то первые действия. То есть ответ наш должен быть», — заявила Журова.

При этом парламентарий отметила, что вопрос о разрешении Киеву наносить удары по территории России принимается американскими военными, а не парламентариями.

«А мнение может быть у каждого свое. Может быть, он всю жизнь мечтал захватить Россию. Но это больше, наверное, знак Украине он проявил», — добавила она.

На это должны обратить внимание в ООН. По большому счету, эта карта демонстрирует реальное разжигание Третьей мировой войны, поэтому ООН надо обязательно сделать выводы Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол показал карту России с зоной, которую могут поразить американские дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Украине. По словам Маккола, в непосредственной близости к украинской границе российские войска разместили свою артиллерию, ракетные комплексы и снаряды, которые потом используются для атак на Украину. Он также отметил, что по этой территории сейчас нельзя бить американским оружием.