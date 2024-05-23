Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:44, 23 мая 2024Мир

В Госдуме ответили на показанную в США карту России с зоной поражения ракетами

Журова обратилась к ООН из-за показанной в США карты РФ с зоной поражения ATACMS

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

ООН необходимо сделать выводы в связи с показанной председателем комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майклом Макколом картой России с зоной, которую могут накрыть переданные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Эта карта провоцирует нас, чтобы мы как будто начали какие-то первые действия. То есть ответ наш должен быть», — заявила Журова.

При этом парламентарий отметила, что вопрос о разрешении Киеву наносить удары по территории России принимается американскими военными, а не парламентариями.

«А мнение может быть у каждого свое. Может быть, он всю жизнь мечтал захватить Россию. Но это больше, наверное, знак Украине он проявил», — добавила она.

На это должны обратить внимание в ООН. По большому счету, эта карта демонстрирует реальное разжигание Третьей мировой войны, поэтому ООН надо обязательно сделать выводы

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол показал карту России с зоной, которую могут поразить американские дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Украине. По словам Маккола, в непосредственной близости к украинской границе российские войска разместили свою артиллерию, ракетные комплексы и снаряды, которые потом используются для атак на Украину. Он также отметил, что по этой территории сейчас нельзя бить американским оружием.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ допустили территориальные уступки ради мира с Россией

      Жившая на грани нищеты художница оставила десятимиллиардное наследство

      Орбан призвал к переговорам России и США для урегулирования конфликта на Украине

      В российском зоопарке показали хорька-стилиста

      Киев запланировал получить от МВФ еще 2,2 миллиарда долларов финансовой помощи

      Россиянам раскрыли способы купить квартиру без проблем

      Путин разрешил изымать американское имущество. Так Россия хочет компенсировать ущерб от санкций

      Уехавший из России комик назвал минус интервью Дудя

      Возможный ущерб США от изъятия активов в России оценили

      Валиева объявила о начале музыкальной карьеры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше