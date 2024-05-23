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13:35, 23 мая 2024Культура

Продюсер вспомнил о «холодной войне» Пугачевой и Ротару

Продюсер Лавров: между Пугачевой и Ротару не было открытой конфронтации
София Ротару

София Ротару. Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Продюсер Сергей Лавров высказался об отношениях певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Его цитирует KP.RU.

По словам медиаменеджера, между артистками никогда не было открытой конфронтации. «Скорее было что-то вроде холодной войны», — сказал он, отметив, что при этом в форс-мажорных ситуациях артистки помогали друг другу. Так, однажды на сборном концерте Ротару поделилась с Пугачевой таблетками от головной боли.

Телевизионный продюсер Алина Красная заявила, что главной причиной противостояния двух советских исполнительниц были гонорары. «Если Ротару узнавала, что Пугачева участвует с ней в одном и том же мероприятии, София Михайловна сразу поднимала ценник в два раза, зная, что Алла задешево выступать не будет», — добавила она.

Ранее продюсер Евгений Морозов раскрыл имя главной конкурентки Аллы Пугачевой.

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