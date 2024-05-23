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09:25, 23 мая 2024Путешествия

Россиянин обматерил попутчика в самолете и ударил его бутылкой по голове

Житель Петербурга ударил попутчика бутылкой по голове на рейсе из Челябинска

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Россиянин, устроивший дебош в самолете и ударивший попутчика, был снят с рейса и угодил в полицию. Об этом сообщается на странице Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте во «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел 21 мая на рейсе из Челябинска в Санкт-Петербург. В полицию поступило сообщение о том, что один из пассажиров во время посадки нарушает общественный порядок. По данным источника, 35-летний житель Северной столицы поругался с попутчиком, обматерил его и ударил по голове пластиковой бутылкой с водой.

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В итоге дебошира доставили в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в самолете, летевшем из Иркутска в Москву, и угодил в полицию. 38-летний житель столицы курил в туалете и нецензурно выражался в адрес бортпроводников.

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      Алина Черненко
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