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00:40, 24 мая 2024Бывший СССР

В Молдавии опровергли данные о независимости страны от газа России

Депутат Лунгу назвал заявления о энергонезависимости Молдавии от России фикцией

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу в своем Telegram-канале опроверг данные о независимости страны от газа России.

По его словам, заявления властей страны о энергонезависимости страны, в частности от российского газа, являются фикцией. Он отметил, что по факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии.

«Такая риторика ведется лишь с целью создать видимость работы, направленной на продвижение по рекламируемому европейскому пути», — сказал Лунгу.

Депутат добавил, что, по данным статистики, в 2023 году Молдавия импортировала 72 миллиона кубических метров газа из России и 419 миллионов кубических метров из Украины. По его словам, других стран в структуре импорта газа нет.

Ранее глава «Молдовагаз» заявил о намерении газораспределительной компании возобновить закупки природного газа у российского энергохолдинга «Газпром» с мая по сентябрь 2024 года. Это необходимо для удовлетворения нужд потребителей правобережья Днестра. При этом другая часть топлива, как уточнил Чебан, будет закупаться на конкурентных условиях у других иностранных энергетических партнеров Молдавии.

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      Марина Совина
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