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07:58, 23 мая 2024Россия

Володин ответил на слова Блинкена о разбившемся на вертолете Раиси

Володин назвал циничными слова Блинкена о разбившемся на вертолете Раиси

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте Ирана Эбрахиме Раиси, который разбился на вертолете, прозвучали цинично и бесчеловечно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал слова Блинкена, который заявил, что жизнь иранцев после трагедии якобы улучшится. Народу Ирана «стало лучше», сказал американский политик, подчеркнув, что США не скорбят в связи с произошедшим, несмотря на официально выраженные соболезнования.

«Такое хамское отношение вызывает все большее раздражение у граждан других стран. Из-за политики Вашингтона скоро само слово «американец» станет во всём мире ругательным», — считает Володин.

По его словам, на улицы Тегерана для прощания с главой государства после трагедии вышли миллионы скорбящих граждан. На этом фоне заявление Блинкена выглядит как слова представителя режима, который живет в ощущении собственной исключительности, уверен спикер Госдумы.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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