В Кремле ответили на слова Блинкена о гибели Раиси

Песков: трудно поверить в хамские и неловкие слова Блинкена о гибели Раиси

В слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы улучшении жизни иранцев из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси трудно поверить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав подобное высказывание хамским и неловким, сообщает РИА Новости.

«Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что на данный момент не видел оригинальный текст заявления Блинкена.

Ранее госсекретарь США заявил, что народу Ирана «стало лучше» после гибели Раиси, добавив, что США не скорбят в связи с произошедшим, несмотря на официально выраженные соболезнования. Блинкен также отметил, что США бы не стали объявлять минуту молчания в память о Раиси в Организации Объединенных Наций.