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20:21, 24 мая 2024Ценности

61-летняя Деми Мур посетила аукцион в платье с глубоким декольте

Актриса Деми Мур посетила аукцион в Каннах в белом платье с глубоким декольте

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур посетила аукцион в Каннах в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя знаменитость вышла в свет в белом платье длины макси с разрезом вдоль ноги до бедра и глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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В качестве украшений она выбрала длинные серьги и колье с камнями. Волосы Мур были собраны в высокий пучок, а макияж нанесен в нейтральных тонах.

Ранее в мае Деми Мур появилась на публике в платье, состоящем из черного кружевного верха и юбки с металлическими вставками. Звезда «Стриптиза» надела черные кожаные ботинки и взяла с собой небольшую сумку в тон.

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      Екатерина Ештокина
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