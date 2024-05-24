Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села на границе с Арменией

Госпогранслужба Азербайджана взяла под контроль четыре села рядом с Арменией

Государственная пограничная служба Азербайджана взяла под контроль территорию четырех сел в Газахском районе на границе с Арменией. Об этом сообщает ТАСС.

В Баку заявили, что под контроль азербайджанских пограничников ушли села Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

В офисе главы азербайджанской комиссии по делимитации Шахима Мустафаева сообщили об определении линии границы с Арменией протяженностью 12,7 километров, что «обеспечило возвращение сел».

