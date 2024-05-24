Белоусов заявил о важности сотрудничества с Белоруссией

Белоусов сообщил о важности взаимодействия РФ и РБ для обеспечения безопасности

России (РФ) и Белоруссии (РБ) необходимо тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

Он заявил, что Белоруссия остается верным союзником и партнером России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил построить в стране современную армию. По его словам, она должна быть в высокой боевой и мобилизационной готовности, чтобы иметь возможность отреагировать на любые угрозы для государства.