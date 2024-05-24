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14:07, 24 мая 2024Экономика

Дачникам назвали самые неприхотливые растения

Эксперт Хабургаев: лилейник и нарциссы не требуют особого ухода на даче

Фото: Mabel Amber / Pixabay

Лилейники, нарциссы, декоративные деревья и кусты не требуют особого ухода на даче. Самые неприхотливые растения назвал россиянам ведущий телеканала «Живая Планета» Александр Хабургаев, его слова приводит «Газета.ru».

«Многие травянистые многолетники такие как аквилегия, аконит, купальницы, некоторые ирисы (например, Ирис сибирский) растут совершенно спокойно. Но тот же ирис сибирский, если за ним долго не ухаживать, то он вырастает очень плотной куртиной и начинает сам себя душить», — рассказал эксперт.

Среди декоративных деревьев и кустов ухаживать особо не надо за чубушником, сиренью и спиреей — они и сами по себе будут хорошо расти и цвести, отметил специалист. Чтобы цветение не становилось хуже с каждым годом, их надо подкармливать, поливать, бороться с вредителями и подстригать, уточнил Хабургаев.

Ранее россиянам рассказали, что избавиться от кротов на даче помогут ловушки с пружинным механизмом, ультразвуковые отпугиватели и химические репелленты. Последний способ специалисты призвали применять с осторожностью, так как попадание веществ в организм опасно для здоровья людей и домашних животных.

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      Нина Ташевская
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