Экс-возлюбленная Бориса Березовского вышла в свет в трусах

Экс-возлюбленная Березовского Дарья Коновалова посетила аукцион amfAR в трусах

Российская модель Дарья Коновалова посетила ежегодный аукцион amfAR в рамках Каннского кинофестиваля в откровенном образе. Снимки с мероприятия публикует Daily Mail.

Экс-возлюбленная олигарха Бориса Березовского вышла в свет в наряде белого цвета, который состоял из корсетного боди, трусов с завышенной линией талии и оверсайз-пиджака. Среди прочего манекенщица надела высокие чулки в тон и полупрозрачные туфли на каблуках, а в руках держала маленькую блестящую сумку.

Что касается аксессуаров, Коновалова выбрала чокер с массивным цветком, небольшие серьги и несколько крупных колец. При этом волосы она собрала в гладкий пучок, а визажисты нанесли ей нейтральный макияж в сочетании с ярко-красной помадой.

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