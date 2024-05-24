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14:23, 24 мая 2024Ценности

Экс-возлюбленная Бориса Березовского вышла в свет в трусах

Экс-возлюбленная Березовского Дарья Коновалова посетила аукцион amfAR в трусах

Фото: Alberto Terenghi / Globallookpress.com

Российская модель Дарья Коновалова посетила ежегодный аукцион amfAR в рамках Каннского кинофестиваля в откровенном образе. Снимки с мероприятия публикует Daily Mail.

Экс-возлюбленная олигарха Бориса Березовского вышла в свет в наряде белого цвета, который состоял из корсетного боди, трусов с завышенной линией талии и оверсайз-пиджака. Среди прочего манекенщица надела высокие чулки в тон и полупрозрачные туфли на каблуках, а в руках держала маленькую блестящую сумку.

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Что касается аксессуаров, Коновалова выбрала чокер с массивным цветком, небольшие серьги и несколько крупных колец. При этом волосы она собрала в гладкий пучок, а визажисты нанесли ей нейтральный макияж в сочетании с ярко-красной помадой.

В апреле 54-летняя невеста миллиардера Джеффа Безоса пришла на ужин к президенту США Джо Байдену в платье российского бренда. Американская репортерша Лорес Санчес появилась в Белом доме с женихом в шелковом платье красного цвета с кружевными декольте и рукавами.

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      Карина Черных
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